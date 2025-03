Ipinapakita bilang isang puting figure na may itim na sumbrero at stick arm, ang snowman emoji ay ang iyong karaniwang snowman. Ang ipinapakita na may mga snowflake, o walang emoji ay maaaring gamitin upang ipahayag ang interes sa pagnanais na bumuo ng isang snowman, o na ito ay umuulan. Sa ilang mga platform, ang taong yari sa niyebe ay may scarf, habang sa iba ay wala. Ang karot na ilong at tuktok na sumbrero ay palaging naroroon, siyempre.

Keywords: lagay ng panahon, malamig, niyebe, panahon, snow, snowman, taglamig

Codepoints: 2603 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )