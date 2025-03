🤰 buntis + 5 variants

Baby on the way! Kung gumagalaw ang baby bump, kumikinang ang buntis na mommy. Maaaring siya ay namamaga ang mga paa, at ang pinakamalaking pagnanasa, ngunit kumakain siya para sa dalawa. Ngayon narito ang tanong. Babae o lalaki ba ang inaasahan mo?