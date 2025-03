Ang emoji ng mata ay naglalarawan ng isang eyeball na mukhang patay sa unahan. Maaaring ito ay mata ng isang cyclops, o maaaring isang naka-zoom in na tingin lamang sa isang eyeball mula sa isang pares. Sa anumang kaso, ipinapakita ng mata na ito na nakikinig ka at nagbibigay-pansin, ngunit ito ay isang hindi gaanong cartoonish at mas makatotohanang alternatibo sa emoji ng mga mata.

Keywords: katawan, mata

Codepoints: 1F441 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )