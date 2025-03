Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang brown na primate na may palakaibigang kilos. Nakayuko ito at nakaharap sa kaliwang bahagi, kitang-kita ang buong profile ng katawan, bahagyang nakayuko para ngumiti sa manonood. Ang partikular na unggoy na ito ay may malaki, bilog na tainga, itim na mata at mahabang buntot, na bahagyang nakakulot sa dulo. Ipadala ang emoji na ito sa mga kaibigan at pamilya kapag gusto mong anyayahan silang lumabas para sa isang masayang araw sa zoo!

Keywords: hayop, unggoy

Codepoints: 1F412

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )