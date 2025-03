L'emoji simbolo del riciclaggio raffigura tre frecce verdi in un ciclo triangolare ed è il simbolo universale per eliminare responsabilmente i rifiuti che possono essere riutilizzati per altri scopi. Questa emoji ecologica è ottima per qualsiasi situazione riguardante l'ambiente e cosa possiamo fare individualmente per restituire alla terra.

Keywords: raccolta differenziata, riciclaggio, riciclare, riciclo, simbolo, simbolo del riciclaggio

Codepoints: 267B FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )