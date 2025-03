Chi ama ascoltare la musica può cantare una canzone in macchina o sotto la doccia. Solo i migliori cantanti sono abbastanza coraggiosi da afferrare un microfono, salire sul palco e esibirsi di fronte a una folla. Se la tua voce non è buona, potresti essere fischiato fuori dal palco. L'emoji del cantante mostra una rock star con un volto dipinto, capelli colorati e un costume da artista. L'emoji del cantante è disponibile in diverse tonalità della pelle e varianti di genere. L'emoji del cantante rappresenta una persona che ama cantare, esibirsi e creare musica con la propria voce. Usa questa emoji quando parli di una persona che ama cantare, un cantante professionista, concerti dal vivo, DJ, karaoke e tutto ciò che riguarda la musica. Esempio: vorrei poter cantare. Voglio essere una pop star in America's Got Talent 👨‍🎤.

Keywords: attore, cantante, intrattenitore, rock, star

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A4

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )