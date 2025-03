Los amantes de la música pueden cantar una canción en el coche o en la ducha. Solo los mejores cantantes son lo suficientemente valientes como para tomar un micrófono, subir al escenario y actuar frente a una multitud. Si tu voz no es buena, es posible que te abucheen fuera del escenario. El emoji de cantante muestra a una estrella de rock con una cara pintada, cabello colorido y un disfraz de artista. El emoji de cantante viene en diferentes tonos de piel y variantes de género. El emoji de cantante representa a una persona a la que le encanta cantar, actuar y crear música con su voz. Usa este emoji cuando hables de una persona a la que le encanta cantar, un cantante profesional, conciertos en vivo, DJ, karaoke y todo lo relacionado con la música. Ejemplo: Me gustaría poder cantar. Quiero ser una estrella del pop en America's Got Talent 👨‍🎤.

Keywords: artista, cantante, estrella, rock

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A4

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )