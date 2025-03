Ang mga mahilig makinig ng musika ay maaaring kumanta ng kanta sa kotse o shower. Tanging ang pinakamahuhusay na mang-aawit lamang ang may lakas ng loob na kumuha ng mikropono at tumama sa entablado at magtanghal sa harap ng maraming tao. Kung hindi maganda ang boses mo, baka ma-boo ka sa labas ng stage. Ang emoji ng mang-aawit ay nagpapakita ng isang rock star na may pagpipinta sa mukha, makulay na buhok, at costume ng isang performer Ang mang-aawit na emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at mga variant ng kasarian. Ang mang-aawit na emoji ay kumakatawan sa isang taong mahilig kumanta, magtanghal, at lumikha ng musika gamit ang kanilang boses. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang taong mahilig kumanta, isang propesyonal na mang-aawit, mga live na konsyerto, mga DJ, karaoke, at lahat ng bagay na musika. Halimbawa: Sana ay kumanta ako. Gusto kong maging isang pop star sa America’s Got Talent 👨‍🎤.

Kopya

Keywords: aktor, entertainer, mang-aawit, rakista, star

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A4

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )