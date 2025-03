Quem gosta de ouvir música pode cantar uma música no carro ou no chuveiro. Apenas os melhores cantores são corajosos o suficiente para pegar um microfone, subir no palco e se apresentar para uma multidão. Se sua voz não for boa, você pode ser vaiado fora do palco. O emoji de cantor mostra uma estrela do rock com rosto pintado, cabelo colorido e fantasia de artista. O emoji de cantor vem em diferentes tons de pele e variantes de gênero. Use este emoji ao falar sobre uma pessoa que adora cantar, um cantor profissional, shows ao vivo, DJs, karaokê e tudo relacionado à música. Exemplo: Eu gostaria de poder cantar. Eu quero ser uma estrela pop no America's Got Talent 👨‍🎤.

Keywords: ator, cantor, entretenimento, estrela, rock

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A4

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )