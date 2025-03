Ceux qui aiment écouter de la musique peuvent chanter une chanson dans la voiture ou sous la douche. Seuls les meilleurs chanteurs sont assez courageux pour saisir un microphone et monter sur scène et se produire devant une foule. Si votre voix n'est pas bonne, vous pourriez vous faire huer hors de scène. L'emoji chanteur montre une rock star avec un visage peint, des cheveux colorés et un costume d'artiste. L'emoji chanteur se décline en différents tons de peau et variantes de genre. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'une personne qui aime chanter, d'un chanteur professionnel, de concerts en direct, de DJ, de karaoké et de tout ce qui touche à la musique. Exemple : J'aimerais pouvoir chanter. Je veux être une pop star dans America's Got Talent 👨‍🎤.

Keywords: artiste, chanteur, chanteur (tous genres), chanteuse, rock, star

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A4

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )