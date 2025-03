L'émoji de pancarte montre un panneau générique avec un panneau blanc et un poteau en bois marron. On ne le trouve que sur certaines plateformes, ce qui en fait un emoji plus rare. Utilisez-le pour indiquer où quelque chose est placé ou pour publier une annonce quelque part.

Keywords: grève, manifestation, pancarte, panneau, protestation

Codepoints: 1FAA7

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )