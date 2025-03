Dites-le fort et dites-le fièrement avec une bulle de dialogue. L'emoji ballon de parole est mieux servi avec une grande annonce, une pensée importante ou un message que vous voulez juste vous démarquer. L'emoji de la bulle de dialogue montre une bulle de dialogue avec des points de suspension au milieu et une queue en bas à gauche. La forme et la couleur de la bulle de dialogue varient selon le clavier emoji. Utilisez cet emoji lorsque vous vous sentez vocal, lorsque vous avez quelque chose à dire et que vous voulez le faire savoir ! Exemple : Kate, j'ai un conseil pour vous. 💬 Rompre avec lui maintenant.

Copie

Keywords: bulle, bulle de parole, dialogue

Codepoints: 1F4AC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )