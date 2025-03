Sabihin ito nang malakas at sabihing mapagmataas gamit ang speech balloon. Pinakamainam na inihahatid ang speech balloon na emoji sa isang malaking anunsyo, isang mahalagang pag-iisip, o isang mensahe na gusto mo lang mapansin. Ang speech balloon emoji ay nagpapakita ng speech balloon na may ellipsis sa gitna, at isang buntot sa kaliwang bahagi sa ibaba. Ang hugis at kulay ng speech balloon ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito kapag nakakaramdam ka ng boses, kapag may sasabihin ka at gusto mong malaman ito! Halimbawa: Kate, may payo ako sa iyo. 💬 Hiwalayan mo na siya.

Keywords: balloon, dialog, komiks, speech balloon, usapan

Codepoints: 1F4AC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )