Hmmm...? Oras na para mag-isip kung ano ang gagawin. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili sa isang maalalahanin, o walang pag-aalinlangan sa pag-iisip, maaaring mag-pop up ang emoji na ito. Maaari rin itong mangyari kung ikaw ay nangangarap ng gising, o kung nag-iisip ka ng mga bagay na mas mabuting hayaang hindi masabi. Ang mga thought bubble na ito ay madalas na makikita sa mga cartoon at komiks kapag may malalim na iniisip.