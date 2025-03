Naranasan mo na bang magalit na gusto mong sumpain ang isang tao? Ang emoji na ito ay kumakatawan sa pakiramdam na iyon. Ang mukha na may mga simbolo sa bibig na emoji ay nagpapakita ng pulang mukha na may nakasimangot na kilay at isang itim na "censored" na bar ng bibig na may mga simbolo na "&$!#%". Ang mga simbolo na ito ay kumakatawan sa kabastusan at nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito kapag ikaw ay labis na nagagalit, naiinis, naiinis, naiinis at naiinis. Kung hindi angkop ang F bomb, gamitin na lang ang emoji na ito. Halimbawa: Manahimik ka Ene. 🤬 I’m so over this conversation

Keywords: mukha na may mga simbolo sa bibig, nanunumpa

Codepoints: 1F92C

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )