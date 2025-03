Avez-vous déjà été tellement en colère que vous vouliez insulter quelqu'un ? Cet emoji représente ce sentiment. Le visage avec des symboles sur la bouche emoji montre un visage rouge avec des sourcils froncés et une barre noire "censurée" de la bouche avec les symboles "&$!#%". Ces symboles représentent des grossièretés et varient selon le clavier emoji. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes extrêmement en colère, contrarié, frustré, échauffé et énervé. Si la bombe F n'est pas appropriée, utilisez cet emoji à la place. Exemple : Ferme-la, Jan. 🤬 J'en ai tellement marre de cette conversation

Keywords: juron, visage avec des symboles dans la bouche

Codepoints: 1F92C

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )