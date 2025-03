C'est un cheval volant ? Non! C'est une licorne magique. L'emoji licorne montre le visage d'une créature ressemblant à un cheval blanc avec une corne arc-en-ciel et des cheveux colorés. Cette créature mythique possède des pouvoirs surnaturels et peut voler. On dit que la corne d'une licorne a le pouvoir de guérir la maladie et de rendre potable l'eau toxique. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose de magique, mystique, charmant et de tout ce qui concerne les arcs-en-ciel, la positivité et les licornes. Exemple : Je te croirai quand je verrai un 🦄 de mes propres yeux.

Copie

Keywords: animal, licorne, tête

Codepoints: 1F984

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )