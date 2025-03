Lumilipad na kabayo ba yan? Hindi! Isa itong mahiwagang unicorn. Ang unicorn emoji ay nagpapakita ng mukha ng puting kabayong nilalang na may sungay ng bahaghari at makulay na buhok. Ang mythical creature na ito ay may supernatural powers at nakakalipad. Ang sungay ng kabayong may sungay ay sinasabing may kapangyarihang pagalingin ang karamdaman at gawing inumin ang nakalalasong tubig. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang mahiwagang, mystical, kaakit-akit at anumang bagay na nauugnay sa rainbows, positivity, at unicorn. Halimbawa: Maniniwala ako sa iyo kapag nakakita ako ng 🦄 gamit ang sarili kong mga mata.

Keywords: mukha, unicorn

Codepoints: 1F984

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )