L'emoji du drapeau de Saint-Pierre et Miquelon affiche un fond bleu clair avec 3 petits carrés alignés verticalement sur la gauche. Sur le côté droit se trouve un navire jaune sur les vagues. Le carré du haut à gauche a des triangles rouges et des rayures vertes en diagonale, le carré du milieu montre un fond blanc et un dessin noir, et le carré du bas montre un fond rouge avec 2 lions jaunes.