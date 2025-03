L'emoji poignard est similaire à un couteau, bien qu'un poignard soit entièrement destiné à être une arme et non à couper des carottes ou du pain. Ce type d'arme est souvent utilisé pour des attaques à courte portée, ou plus modernement pour ouvrir des lettres.

Keywords: arme, couteau, dague, poignard

Codepoints: 1F5E1 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )