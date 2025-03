O emoji da bandeira de Moçambique exibe 3 listras horizontais com azul-petróleo na parte superior, preto no meio e amarelo na parte inferior. A faixa preta é contornada em branco na parte superior e inferior. No lado esquerdo fica um triângulo vermelho conectando todas as 3 listras. No centro do triângulo vermelho está uma estrela amarela com um livro e armas no topo.