Ang gear emoji ay isang gray na metal na device na may ilang ngipin sa paligid ng pabilog na periphery nito. Ang device na ito ay kadalasang ginagamit sa mga makina, orasan, at bisikleta at maaaring tumukoy sa anumang uri ng kasanayan sa pag-tinker o handiness. Ang gear emoji ay katulad din ng mga simbolo sa mga computer at telepono na nagpapahiwatig ng "mga setting."

Kopya

Keywords: gear, kagamitan, kogwil, makinarya

Codepoints: 2699 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )