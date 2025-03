Ay! Ang nakakatakot na buwaya na ito ay may bibig na puno ng matatalas na ngipin at makapal na berdeng balat. Hindi mo nais na harapin ang isa sa mga ito sa ligaw, ngunit bilang isang emoji maaari itong maging mas ligtas. Maaaring gamitin ang emoji na ito na nagsasaad na pupunta ka sa isang lugar na may mga buwaya, gaya ng Florida. Gayunpaman, kilala sila na mahiyain at mailap, kaya mahirap silang makita.

Keywords: buwaya, hayop

Codepoints: 1F40A

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )