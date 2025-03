Halika dito at bigyan ako ng isang malaking virtual na yakap! Ang hugging face emoji ay isang nakangiting mukha na may dalawang kamay sa ibaba, bukas na bukas at handang yakapin. Isa itong emoji, puno ng pagmamahal at pangangalaga. Ito ay isang mabait na kilos at nagbibigay ng masayang pakiramdam. Ang parehong pakiramdam na mararamdaman mo kapag pumunta ka sa bahay ng iyong lola at gusto ka niyang yakapin ng mahigpit. Halimbawa: “Carol Tuwang-tuwa akong makita ka at ang mga bata ngayong weekend 🤗.

Keywords: gesture, mukha, nangyayakap, yakap

Codepoints: 1F917

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )