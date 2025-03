Ang emoji na ito ang pinakamahusay na pagpipilian kapag gustong batiin ang isang tao sa isang masayang kaganapan sa buhay! Magtatapos man o magpakasal, ang emoticon na ito ay isang mahusay na pagpipilian, lalo na kung ang tatanggap ay Japanese o natutong magsalita ng wika. Ang emoji na pinag-uusapan ay nagtatampok ng pulang bilog na may salitang "congratulations" na may nakasulat na naka-bold at puting linya sa gitna. Ipadala ito kasama ng isang party popper o isang balloon emoji para mas maipahayag ang iyong pananabik!

Keywords: hapones, ideograpya, nakabilog na ideograph ng pagbati, pagbati, pindutan

Codepoints: 3297 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )