Nagtatampok ang emoji na ito ng malaki, multi-leveled na water fountain, na may malaking palanggana na puno ng sparkling, asul na tubig at spout sa itaas, na bumubuga ng tubig sa lahat ng direksyon. Ang pandekorasyon na tampok na ito ay may detalyadong hanay sa iba't ibang mga platform ngunit may pangkalahatang magarbong disenyo, na nagpapahiwatig ng isang mahusay na gawa, puting piraso ng bato at madalas na matatagpuan sa mga pampublikong espasyo.

Keywords: fountain

Codepoints: 26F2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )