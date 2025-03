Este emoji apresenta uma grande fonte de água de vários níveis, com uma grande bacia cheia de água azul cintilante e um bico no topo, que está jorrando água em todas as direções. Esse recurso decorativo varia em detalhes em diferentes plataformas, mas geralmente tem um design sofisticado, indicando uma peça de pedra branca bem feita e frequentemente encontrada em espaços públicos.

Keywords: chafariz, fonte

Codepoints: 26F2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )