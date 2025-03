Ano sa palagay mo ang makikita mo sa isang kastilyo? Isang prinsesa? Isang dragon? Siguro load at load ng ginto! Ang emoji ng kastilyo ay nangangahulugang mga fairy tale at royalty. Ang emoji ng kastilyo ay nagpapakita ng tradisyonal na kastilyo sa medieval na may isang pinto, tatlo, mga tore, at mga flag sa itaas. Gamitin ang emoji na ito kapag tinutukoy ang royalty, medieval times, fantasy land, mythical creature o isang ipinagbabawal na lugar. Halimbawa: "Mag-ingat sa dragon sa bawal 🏰"

Keywords: european, fairy tale, gusali, kastilyo, palasyo

Codepoints: 1F3F0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )