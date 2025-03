O que você acha que encontraria em um castelo? Uma princesa? Um dragão? Talvez carregue e muito ouro! O emoji do castelo significa contos de fadas e realeza. O emoji de castelo mostra um castelo medieval tradicional com uma porta, três, torres e bandeiras no topo. Use este emoji para se referir à realeza, tempos medievais, uma terra de fantasia, criaturas míticas ou um lugar proibido. Exemplo: “Cuidado com o dragão no proibido 🏰”

Keywords: castelo, castelo europeu, castelo medieval, prédio

Codepoints: 1F3F0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )