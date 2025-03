Ang skull at crossbones emoji ay nagpapakita ng parehong buto ng ulo at dalawang mas mahabang buto sa likod nito, kumpara sa skull emoji na ulo lang. Ito ay mas angkop para sa mga sitwasyong pirata o kapag may panganib sa hinaharap at sinusubukan mong bigyan ng babala ang iyong mga kaibigan!