Gusto mo bang sorpresahin ang iyong mga anak? Bumili o gumawa ng piñata, at punuin ito ng mga paboritong laruan at kendi ng iyong anak. Bigyan sila ng isang kahoy na patpat, at hayaan silang humampas dito hanggang sa malaglag ang kendi. Ang piñata emoji ay nagpapakita ng pinata na pinalamutian nang makulay. Nag-iiba ang hugis batay sa emoji keyboard. Ang piñata ay maaaring punuin ng iba't ibang mga laruan at treat. Ito ay isang masayang paraan upang sorpresahin at aliwin ang mga bata sa isang birthday party. Ang mga matatanda ay nalilibang din sa mga ito. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang party, selebrasyon, sorpresa, mga bata, kendi, o isang mexican holiday o may temang kaganapan. Halimbawa: Sam, mangyaring huwag kalimutang dalhin ang salu-salo ngayong gabi. Kung nakalimutan mo, ang mga bata ay lubhang mapataob.

Keywords: pagdiriwang, party, piñata, selebrasyon

Codepoints: 1FA85

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )