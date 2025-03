Coloro che non possono camminare o hanno bisogno di assistenza per camminare si rivolgono alle sedie a rotelle per aiutarli a muoversi. Quando vedi il simbolo della sedia a rotelle, significa che l'area è designata per coloro che sono portatori di handicap. L'emoji del simbolo della sedia a rotelle mostra un quadrato con un simbolo bianco della sedia a rotelle al centro. Il colore dell'emoji varia a seconda della tastiera emoji. Questa emoji è spesso associata a qualcuno che è handicappato, disabile e bisognoso di assistenza. Usa questa emoji quando devi parlare di qualcuno che non può camminare e ha bisogno di aiuto per muoversi. Puoi anche usare questa emoji per parlare di un'area per disabili designata. Esempio: Ben, per favore porta tua nonna al corridoio.

Keywords: accesso, accesso sedia a rotelle, sedia a rotelle, simbolo, simbolo della disabilità, simbolo sedia a rotelle

Codepoints: 267F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )