As preguiças são alguns dos animais mais lentos, mas também são alguns dos mais reverenciados por sua aparência e personalidade fofas. As preguiças vivem nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Eles são criaturas extremamente lentas que passam a maior parte de seus dias pendurados em árvores. Você pode usar o emoji de preguiça se alguém estiver sendo especialmente lento ou preguiçoso, já que é por isso que as preguiças são mais conhecidas.

Keywords: lenta, preguiça, preguiçosa

Codepoints: 1F9A5

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )