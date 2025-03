Os riscos biológicos podem ser mortais. Este aviso de risco biológico é um sinal para ficar longe porque o material pode ser tóxico para o seu corpo e causar danos a ele. O emoji de risco biológico mostra um sinal de alerta com um símbolo de risco biológico no centro. Este símbolo mostra que há algo tóxico por perto que é muito perigoso se não for manuseado corretamente. Se você vir este símbolo, fique longe e deixe-o para os profissionais com a proteção adequada, como trajes de proteção, para cuidar dele. Use este emoji ao falar sobre algo tóxico, perigoso e inseguro. Você também pode usar isso para falar sobre uma pessoa que pode ter uma personalidade tóxica. Exemplo “Fique longe de John. Ele teve três namoradas nas últimas três semanas. ☣☣☣”

Keywords: biológico, resíduos, risco biológico

Codepoints: 2623 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )