L'emoji della freccia su-giù è una freccia a due punte bianca in grassetto che punta sia verso l'alto che verso il basso in una configurazione verticale. Questa freccia è mostrata su uno sfondo grigio e può essere usata per riferirsi a qualcosa che si muove sia su che giù, come un ascensore.

Keywords: altezza, doppia direzione, freccia, freccia su-giù

Codepoints: 2195 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )