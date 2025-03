Procurando algo doce e saudável? Por que não pegar um pêssego. O emoji de pêssego é claramente uma fruta, mas é comumente usado para falar sobre bundas porque a fruta tem a forma de um buttox. O emoji de pêssego mostra um pêssego com uma dobra no meio e folhas verdes no topo. O emoji de pêssego pode ser usado para falar sobre frutas, vida saudável e doces. Também é comumente usado para falar sobre bundas. Este emoji pode ser usado de forma amigável ou de forma mais sexual. Exemplo: Uau, olhe para Jen. 🍑Estou largando essa pizza e fazendo mais agachamentos.

Keywords: fruta, pêssego

Codepoints: 1F351

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )