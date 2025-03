O pão sírio é feito com farinha água e sal, e pode ser usado para fazer pizzas, sanduíches e aperitivos. Várias cozinhas podem chamar pita, naan ou tortilla. Este novo emoji ainda não está disponível em todas as plataformas, mas pode ser usado de algumas maneiras. Você pode usá-lo para mostrar que tipo de pão deseja com sua refeição ou usá-lo com uma combinação de outros emojis para mostrar o que deseja nele.

Keywords: arepa, lavash, naan, pão sírio, pita

Codepoints: 1FAD3

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )