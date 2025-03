Tirando alguns números? Você provavelmente usará um livro-razão. O emoji do livro-razão mostra um caderno retangular preso por espirais. A cor e o estilo do emoji de razão variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de razão representa os livros usados por profissionais de contabilidade e finanças. Também pode ser usado de várias maneiras para abordar tópicos como escola, leitura ou escrita. Exemplo: “Semana movimentada! 📒 vai ficar cheio.”

Keywords: caderno, livro contábil

Codepoints: 1F4D2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )