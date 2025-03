O emoji do cão-guia retrata um cão-guia. Esses cães têm apenas um propósito; ser os olhos de seu dono. Os cães-guia são treinados por profissionais altamente qualificados e licenciados para ajudar pessoas cegas, com deficiência visual ou outras pessoas com deficiência a realizar tarefas cotidianas, como ir ao mercado ou simplesmente atravessar a rua. Tudo isso é possível com um arnês puxado que fica nas costas do cão.

Copiar

Keywords: acessibilidade, cão-guia, cegueira, guia

Codepoints: 1F9AE

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )