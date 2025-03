Una decorazione in pino, nota anche come "Kadomatsu" in giapponese, è una disposizione che di solito viene collocata con cura fuori casa durante le festività di Capodanno, per accogliere gli spiriti e incoraggiare un anno felice e sano a venire. Queste composizioni di bambù sono spesso adornate con vegetazione e talvolta fiori, per un effetto aggiunto. Usa questa emoji per augurare ad amici e parenti un felice anno nuovo giapponese.

Keywords: bambù, bambù decorato, decorazione kadomatsu, giapponese

Codepoints: 1F38D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )