O saquê é uma bebida popular para adultos que se originou no Japão. É uma bebida muito forte servida quente ou fria e é comumente servida em restaurantes japoneses. Muitas pessoas tomam saquê com sushi, teriyaki ou hibachi. O emoji de saquê mostra uma garrafa alta de saquê ao lado de um copo baixo de saquê. Use este emoji ao falar sobre comida japonesa, ficar bêbado, festejar ou relaxar com algumas bebidas alcoólicas. Exemplo: “Tivemos um dia tão longo. Mal posso esperar para cantar karaokê e beber muito 🍶 na festa hoje à noite.

Keywords: bar, bebida, copo, garrafa, garrafa e copo de saquê, saquê

Codepoints: 1F376

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )