Isso é um cavalo voador? Não! É um unicórnio mágico. O emoji de unicórnio mostra o rosto de uma criatura parecida com um cavalo branco com um chifre de arco-íris e cabelos coloridos. Esta criatura mítica tem poderes sobrenaturais e pode voar. Diz-se que o chifre de um unicórnio tem o poder de curar doenças e tornar a água venenosa potável. Use este emoji ao falar sobre algo mágico, místico, charmoso e qualquer coisa relacionada a arco-íris, positividade e unicórnios. Exemplo: vou acreditar em você quando vir um 🦄 com meus próprios olhos.

Copiar

Keywords: rosto, rosto de unicórnio, unicórnio

Codepoints: 1F984

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )