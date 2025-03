As maçãs vermelhas, frequentemente associadas aos professores, são frutas de sabor doce que crescem nos galhos das macieiras. Existem mais de 7.500 variedades de maçãs em todo o mundo, 2.500 das quais são cultivadas atualmente nos EUA. Com cerca de 80 calorias por peça, sem vestígios de gordura, colesterol ou sódio, uma maçã é a fruta perfeita para se deliciar quando você está com vontade de comer algo doce! Use este emoji ao enviar mensagens de texto para seus professores favoritos. Envie este emoji uma vez por dia para manter o médico longe ;)

Keywords: fruta, maçã, vermelha

Codepoints: 1F34E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )