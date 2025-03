O hambúrguer é uma escolha popular em restaurantes de fast food em toda a América. É um clássico americano geralmente feito com hambúrguer de carne, condimentos, pão e batatas fritas. O emoji de hambúrguer mostra o sanduíche com pão de gergelim, tomate, queijo, hambúrguer de carne e alface. Use este emoji ao falar sobre hambúrgueres, fast food, culinária americana ou cultura americana. Exemplo: “Vamos grelhar alguns hambúrgueres americanos para comemorar o 4 de julho 🍔”

Keywords: búrguer, hambúrguer

Codepoints: 1F354

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )