Mamãe em treinamento! Quando a barriga continua crescendo e começa a se mexer, há um bebê dentro dela. Algumas pessoas veem a gravidez como a calmaria antes da tempestade. É lindo e doloroso. O emoji de gestante mostra uma mulher sorridente com as mãos segurando a barriga redonda. Este emoji vem em diferentes tons de pele. Use este emoji ao falar sobre gravidez, família, paternidade, bebês ou nascimento. Este emoji também é usado em tom lúdico ao falar sobre um “bebê de comida”, o que significa que você comeu tanto que se sente grávida. Exemplo: OMG, minha esposa está grávida🤰, serei pai em breve.

Keywords: grávida, mulher

Codepoints: 1F930

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )