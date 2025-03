Se a sua pele estiver seca, considere resolver o problema com um frasco de loção. O emoji de garrafa de loção mostra uma garrafa retangular com cantos arredondados e uma bomba no topo. O estilo e a cor do emoji do frasco de loção variam de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente associado a higiene, cuidados com a pele e limpeza. Algumas loções contêm FPS para proteger sua pele do sol ou perfumes para deixá-la com um cheiro agradável. Use este emoji ao falar sobre loção, hidratante e pele seca. Exemplo: Jenny, por favor, pegue um novo 🧴 na loja. Minha pele está tão seca.

Keywords: frasco de loção, hidratante, loção, protetor solar, xampu

Codepoints: 1F9F4

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )