Um escorpião é rápido e pode ter uma picada mortal, então cuidado. O emoji de escorpião mostra o escorpião com pernas, garras e uma cauda segmentada com um ferrão venenoso curvado nas costas. Os escorpiões geralmente vivem no deserto. Suas picadas são muito dolorosas e podem ser mortais, então tome cuidado se você se deparar com uma. Este emoji é frequentemente usado quando se refere ao signo do zodíaco, escorpião. Use este emoji ao falar sobre um escorpião, um escorpião, algo venenoso, medo, perigo ou deserto. Exemplo: Bill deve ser um Escorpião 🦂 porque sua personalidade dói.

Keywords: escorpião, escorpião, inseto, zodíaco

Codepoints: 1F982

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )