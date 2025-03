Você sabia? Os pássaros dodô não podem voar. Eles também estão extintos. O emoji dodô mostra um pássaro cinza com um bico, apoiado em suas duas pernas. O estilo do emoji dodo varia de acordo com o teclado emoji. O pássaro dodô era comum em Madagascar e era um pássaro muito inteligente. Apesar de sua inteligência, as pessoas costumam usar esse emoji ao falar sobre alguém burro. Use este emoji ao falar sobre pássaros dodô, Madagascar, animais extintos ou alguém que não é o mais inteligente da sala. Exemplo: “O 🦤 é meu pássaro favorito porque não podia voar”

Keywords: dodô, extinto, grande, maurício

Codepoints: 1F9A4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )