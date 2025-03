L'emoji della modalità vibrazione è un'icona quadrata che mostra uno smartphone con linee vibranti su ciascun lato. Può essere utilizzato per informare qualcuno che stai passando il telefono alla modalità vibrazione e non sarai in grado di ascoltare i messaggi o quando discuti della migliore etichetta teatrale per i telefoni cellulari.

Keywords: cellulare, modalità telefono, modalità vibrazione

Codepoints: 1F4F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )