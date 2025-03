Você já viu a Torre de Tóquio? É imperdível e uma atração turística muito procurada em Tóquio, no Japão. O emoji da torre de Tóquio mostra uma torre em estilo treliça vermelha com um deck de observação. A Torre de Tóquio é um centro de comunicação e observação. É o segundo edifício mais alto do Japão com 332,9 metros de altura. A torre de Tóquio foi construída em 1957, é uma atração turística primária e é considerada um dos principais símbolos do Japão. Use este emoji ao falar sobre Tóquio, cultura japonesa, locais turísticos, torres de observação ou estruturas altas. Exemplo: Houve uma espera de 3 horas para chegar ao topo de 🗼, mas a vista valeu a pena esperar.

Keywords: tóquio, torre, torre de tóquio

Codepoints: 1F5FC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )